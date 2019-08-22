«Странники в ночи» - в Мурманске открылась выставка Екатерины Новиковой

В Мурманском областном краеведческом музее прошло торжественное открытие выставки «Дом художника. Екатерина Новикова: «Странники в ночи». Проект познакомит жителей региона с творчеством студентки Мурманского колледжа искусств Екатерины Новиковой.

– Проект «Дом художника» реализуется в рамках Плана первоочередных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год, и призван поддержать современное искусство и молодых авторов, – отметил в приветственном слове председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. – Благодаря проекту, молодые творцы получат возможность экспонировать свои работы в профессиональных выставочных пространствах областных музеев.

О творческом пути художницы гостям вечера рассказал её наставник, Заслуженный художник России Анатолий Сергиенко, большого будущего в искусстве пожелала директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук. Вечер продолжили музыкальные композиции в исполнении Екатерины Ефремовой.

Картины Екатерины Новиковой – это собирательные образы внутренних страхов и сомнений человека. Ее творчество вдохновлено работами Рене Магритта, Сальвадора Дали, Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего, Анатолия Сергиенко. За время учебы художница участвовала в выставках «Точка росы», «Молодёжь Мурмана».

Посетителям выставки представлены художественные работы, выполненные на бумаге с использованием гелевой ручки, карандаша, туши, пера и маркеров в смешанной технике.

Выставка работает до 1 сентября.