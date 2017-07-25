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Мурманская область. Арктика25.07.17 11:59

Страшные находки в Семёновском озере Мурманска

Сегодня утром  в Мурманске на дне Семёновского озера был обнаружен труп мужчины. Но это оказалась не единственная страшная находка, так как во время обследования места гибели человека была обнаружена авиабомба.  Военнослужащие специального отряда по борьбе с подводными диверсантами Северного флота приступили к обследованию взрывоопасного предмета на дне озера.

Предположительно на дне водоёма недалеко от берега находится авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Она лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии.

Водолазы отряда по борьбе с подводными диверсантами Северного флота приступили к обследованию взрывоопасной находки. После исследования найденного объекта будет принято решение о способах утилизации авиабомбы.

Сейчас район проведения работ, в целях обеспечения безопасности, оцеплен сотрудниками силовых ведомств. В 14.45 в областном центре состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором представители экстренных служб примут решение о том, что делать с опасным предметом времён войны.

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