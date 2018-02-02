Страшный четверг: за сутки в ДТП на дорогах региона пострадали 7 человек, 4 погибли

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек, в том числе один ребёнок, получили ранения, 4 человека погибли.

1 февраля в 17 часов 30 минут на 66-м километре автодороги «Оленегорск-Ловозеро» произошло столкновение автомобилей «Шкода Октавия», «Форд Экоспорт» и «Мазда 626». В результате ДТП амбулаторно обслужена водитель автомобиля «Шкода».

В этот же день в 17 часов 32 минуты на 1256-м километре автодороги «Кола» (Мончегорский район) водитель автомобиля «ВАЗ» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства, что привело к столкновению. В результате ДТП госпитализированы 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и находившиеся в нем пассажиры: 4-месячный младенец, девушка 2000 года рождения, девушка 1999 года рождения и молодой человек неустановленного возраста.

В четверг в 19 часов 20 минут на 1368-м километре автодороги Р-21 «Кола» (район поселка Шонгуй) водитель автомобиля «Рено Сандеро» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд С-МАКС». В результате ДТП скончались 3 пассажира автомобиля «Рено Сандеро»: молодой человек 1991 года рождения, молодой человек 1980 года рождения и неустановленный мужчина. Ещё один пассажир этого же автомобиля – 23-летний молодой человек – и 28-летний водитель госпитализированы.

1 февраля в 1 часов 25 минут в Мончегорске на Привокзальном шоссе водитель грузового автомобиля «Валдай» при заезде в грузовой гараж допустил наезд на грузчика, находившегося рядом с транспортным средством. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1234 нарушения Правил дорожного движения. 39 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.