Страсть мурманчанина к «Блю Де Шанель» может довести его до тюрьмы

В отдел полиции № 1 областного центра поступило сообщение от администратора магазина парфюмерии, расположенного по проспекту Кольскому. По словам заявительницы, неустановленным лицом была совершена кража одного флакона мужской туалетной воды «Блю Де Шанель», стоимостью 4094 рубля.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На одной из них оперативники заметили, как неизвестный мужчина похитил одну упаковку с флаконом духов, после чего покинул магазин. Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам, на его розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен подозреваемый и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за грабежи и кражу житель Мурманска.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное он продал, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело. За содеянное злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.