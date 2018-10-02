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Мурманская область. Арктика02.10.18 13:02

Страсти по завышенному тарифу на вывоз твёрдых бытовых отходов и отсутствию учёта поступающих средств в ФКР

1 октября состоялось заседание Общественного совета при главе ЗАТО г. Североморск, которое вёл его председатель Сергей Ахтямов. В  его работе приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. Повестка дня оказалась очень насыщенной, сформированной по предложениям членов Общественного совета и затрагивающая интересы жителей флотской столицы.

О переходе Мурманской области с января 2019 года на цифровое эфирное телевещание членов Общественного совета проинформировал директор филиала РТРС «Мурманский ОРТПЦ» Александр Овчинников. Поскольку по этой теме у населения возникает много вопросов, по поручению Владимира Евменькова дополнительная информация будет размещена на сайте  муниципального образования и в североморских СМИ.

Член Общественного совета Анатолий Шишков предложил создать при Общественном совете рабочую группу по контролю за деятельностью управляющих компаний. С учётом того, что при Общественном совете уже создана аналогичная комиссия по контролю за деятельностью коммунальных структур, его предложение было отклонено. Вообще же, подчеркнул Владимир Евменьков, лучше всего контролировать работу управляющих компаний могут Общественные советы многоквартирных домов. В качестве примера он привёл Совет дома № 12 по улице Инженерная, который эффективно решает все проблемы.

Председатель КРГХ Александр Савченко ответил на вопрос, возможно ли подключить полотенцесушители в ванных комнатах к горячему водоснабжению. К сожалению, этот вопрос силами бюджета города решён быть не может. Решить проблему могут сами жильцы дома, оплатив и проект, и работы по подключению к горячему водоснабжению.

После обсуждения вопроса о реконструкции лестницы от дома № 1а по улице Сафонова до детского сада № 47 Александр Савченко сообщил, что работы по ремонту и освещению будут выполнены в ближайшее время, а Владимир Евменьков предложил разработать программу капитального ремонта трапов флотской столицы.

Татьяна Ковалева выступила с предложением об установке светофоров в районе автобусных остановок «Хлебозавод» и «Госпиталь». За счёт бюджетных средств муниципалитета установка светофоров невозможна, так как это дорога регионального подчинения. Владимир Евменьков обещал обратиться в «Мурманскавтодор», который обслуживает эту дорогу с просьбой рассмотреть эту просьбу.

Анна Засулина предложила обсудить вопрос о пересмотре пункта 2 постановления администрации ЗАТО г. Североморск № 2156 от 29.12.2017, который определяет льготы по оплате места в детском садике для многодетных семей. После выступления исполняющей обязанности начальника Управления образования Юлии Гладских, глава ЗАТО сказал, что данный вопрос нуждается в дополнительном изучении, и при формировании бюджета на следующий год возможно удастся изыскать необходимые средств.   

Острым было обсуждение вопроса о завышенных нормативах вывоза твёрдых бытовых отходов, что отрицательно скажется на малом бизнесе, на муниципальных предприятиях и учреждениях, на всех жителях Североморска.

Владимир Евменьков, сказав, что  проблемные вопросы, связанные с этой темой представители администрации поднимают на всех уровнях. В выступлении Елена Завгородняя сообщила, что Союз предпринимателей намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу по поводу обоснованности данных нормативов.

По словам депутата Мурманской областной Думы Юрия Шадрина, норматив на вывоз мусора возрос в 20-40 раз. Все свои затраты бизнес, в конечном итоге, будет вынужден включить в стоимость товаров и услуг. Он предложил представителям Союза промышленников и предпринимателей и Общественного совета при главе ЗАТО г.Североморск принять участие в обсуждении данной проблемы на площадке Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» с участием профильных руководителей органов государственной власти Мурманской области.  

Игорь Сафонов проинформировал членов Общественного совета о том, что Фонд капитального ремонта Мурманской области не наладил учёт поступающих средств, что не даёт возможности контролировать их расходование. На сайте ФКР опубликованы данные лишь за первый квартал 2016 года. Он предложил решить вопрос об аккумулировании собираемых с населения средств в муниципалитете.

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