Страсти: северянка умышленно ударила мужа ножом в грудь

В полицию Мурманска в вечернее время поступило сообщение о том, что в квартире по улице Баумана мужчине причинен вред здоровью в виде колото-резаной раны груди. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа первомайского отдела полиции.

Полицейские опросили хозяйку квартиры и потерпевшего – жителя областного центра 1966 года рождения. Ранение своему мужу нанесла ранее не судимая безработная жительница областного центра 1966 года рождения в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, ударив его ножом в область груди. Северянка призналась, что сделала это умышленно.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.