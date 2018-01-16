Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолётов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31.
Продолжительность полёта составила более 13 часов. В ходе его экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.
На отдельных этапах маршруту российские самолёты сопровождали истребители ВВС Великобритании и Бельгии.
Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, все полёты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.