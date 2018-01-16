Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей

Екатерина Корчагина Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт Комментарий к новости: РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок

Анна Год. Рождения 06.09.1978г. В 2 часа ночи. *** Уважаемые посетители нашего сайта, без обратного электронного почтового адреса или номера телефона мы не сможем ответить на ваши просьбы. Редакция. * Комментарий к новости: ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян