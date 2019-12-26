Стратегическое партнерство «Северо-Запад» продлит новогодние каникулы для нескольких десятков мальчишек и девчонок

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе реализует масштабный межрегиональный социальный проект «Великий Устюг». Совместно с правительством Вологодской области и в сотрудничестве с региональными управлениями внутренних дел, а также Северо-Западным округом войск национальной гвардии России Партнерство продлит новогодние каникулы для нескольких десятков мальчишек и девчонок нашего округа. В их числе – ребята из Мурманской области.

С 13 по 18 января 2020 года для детей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей, состоится увлекательная новогодняя экскурсионная поездка в Санкт-Петербург и Вотчину российского Деда Мороза (г. Великий Устюг, Вологодская область).

– «Великий Устюг» – особенный проект высокой общественной значимости, который объединил все регионы Северо-Запада. Мы искренне надеемся, что поездка в Санкт-Петербург и новогоднюю столицу России – Великий Устюг – запомнится ребятам, что они найдут новых друзей и привезут домой яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки, – прокомментировал помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев.

В январе 2018 года детская делегация от Мурманской области уже принимала участие в благотворительном проекте по «Великий Устюг» и осталась им очень довольна. Управление МВД России по Мурманской области выражает признательность Стратегическому партнерству за организацию новогоднего путешествия для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, в 2020 году.

– Зачастую перед лицом опасности, в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, большинство сотрудников не раз проявляли образцы героизма, мужества и отваги, отдали свою жизнь во имя служения Отечеству. Отрадно, что вопросы социальной защиты членов семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при защите Отечества, волнуют не только органы государственной власти, но и бизнеса и общественных институтов. Благодаря Вашей инициативе дети посетят культурную столицу нашей Родины – Санкт-Петербург – и древний русский город Великий Устюг. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в реализации социальных проектов для детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, – прокомментировала заместитель начальника УРЛС УМВД России по Мурманской области, полковник внутренней службы Наталья Федорова.

Программа проекта «Великий Устюг» начнётся 14 января в Санкт-Петербурге, где пройдут новогодние мероприятия с вручением подарков, а также посещение Государственного Эрмитажа и других достопримечательностей Северной столицы России, еще сохранившей атмосферу праздника. По окончании пребывания в Санкт-Петербурге запланирована поездка в Великий Устюг по программе «В гости к Дедушке Морозу», которую обеспечивает туристическое предприятие АО «Дед Мороз». Ребят ждут два незабываемых дня в Великом Устюге, где они встретятся с главным новогодним волшебником страны, познакомятся с исторической частью древнего русского города, посетят Дом Моды Деда Мороза и откроют для себя много интересных тайн, которые он поместил в своей вотчине.

Возвращение из сказочного путешествия запланировано на 18 января 2020 года.