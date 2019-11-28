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Мурманская область. Арктика28.11.19 09:15

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года и план её реализации. Соответствующее распоряжение от 26 ноября 2019 года № 2798-р размещено на официальном сайте кабинета министров.

Документ внесён Минсельхозом России. В нём определены приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, направленные на обеспечение динамичного развития рыбохозяйственного комплекса, обновление производственных фондов, уход от сырьевой экспорта путём стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль.

Стратегией предусматривается реализация пяти основных (инвестиционных) комплексных проектов развития и семи поддерживающих (вспомогательных) проектов.

В рамках реализации планируется, в частности, обеспечить к 2030 году увеличение валовой добавленной стоимости за счёт развития производства продукции глубокой переработки; увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24,5 тысячи; рост производительности труда в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом; разработка и внедрение национальной системы экологической сертификации добытых (выловленных) водных биологических ресурсов и произведённой из них рыбной и иной продукции; увеличение до 3 млн тонн в год объёмов грузообработки отечественной рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов через российские морские порты; увеличение до 80% доли обслуживания отечественных судов рыбопромыслового флота в российских портах.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый – до 31 декабря 2025 года, второй – с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

 

 

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