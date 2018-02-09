Стрелки спецназа регионального УФСИН выиграли «серебро» отборочного этапа Чемпионата по практической стрельбе ФСИН России

В течение двух дней в Пскове проходил отборочный этап Северо-Западного региона среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН России по практической стрельбе из боевого оружия, в котором участвовали лучшие стрелки отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области.

В соревнованиях принимало участие 11 команд по 4 человека в каждой. Во время испытаний сотрудникам УИС требовалось показать свои навыки стрельбы из двух видов оружия - пистолета и автомата. По правилам турнира, следовало выполнить упражнения различной сложности на коротких и длинных дистанциях.

В итоге стрелки мурманского УФСИН, уступив хозяевам турнира, смогли завоевать «серебро».

Серебряным призёрам теперь предстоит отстаивать честь заполярного пенитенциарного ведомства в Чемпионате по практической стрельбе ФСИН России, который состоится в Санкт-Петербурге в апреле.