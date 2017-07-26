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Мурманская область. Арктика26.07.17 07:20

«Стреляющие» проекты Оленегорска

Компания «Северный ветер» обратилась в Корпорацию развития Мурманской области с просьбой подыскать площадку для размещения парка развлечений вблизи Мурманска. В числе возможных вариантов предложили земельный участок под Оленегорском - на него в конечном итоге и пал выбор инвестора.

На руку оленегорцам сыграло выгодное географическое положение - в самом центре Кольского полуострова, на пересечении дорожных артерий, на незначительном удалении как от областной столицы, так и от крупных городов на юге региона - Мончегорска, Апатитов, Кировска. Уникальный природный ансамбль с открывающимся видом на Хибины, в окружении озер - ещё один весомый аргумент в пользу этой территории. И, наконец, не последнюю роль в принятии решения сыграло «сказочное» название местного населенного пункта - Лапландия - точь-в-точь как родина Санта-Клауса.

По замыслу инвестора, это будет большой развлекательный комплекс для семейного отдыха с элементами экстремального и познавательного туризма. Предположительное количество рабочих мест - больше пятидесяти. В настоящее время стороны ведут переговоры по выделению земельного участка.

Реализация туристического проекта, да ещё и такого масштабного, позволит ослабить эту зависимость и изменить структуру экономики, в которой никогда раньше не было туризма. Да и для рядового оленегорца появление Деревни только в «плюс», ведь тогда не придётся за тридевять земель ехать за впечатлениями - сказка поселится рядом.

- Проект «Деревня северных гномов» - это отправная точка нашей стратегии по привлечению туристов в Оленегорский район, - говорит Олег Самарский, глава города Оленегорска. - Он положит начало реализации мастер-плана развития Оленегорска, разработанного муниципальной командой. У города есть и туристическое, и сервисное, и индустриальное будущее, если мы будем работать индивидуально с каждым инвестором. В планах - еще один «стреляющий» проект. Инвестор заинтересован в строительстве здесь завода по производству гидроабразивных порошков. Пока мы ведём переговоры, но предварительное согласие получено. 

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