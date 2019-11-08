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Мурманская область. Арктика08.11.19 10:43

«Стремительный поток» соединяет Северный Ледовитый океан и Японское море

Логистические возможности Северного морского пути, богатства недр и уникальный туристический потенциал Мурманской области привлекают пристальное внимание японского бизнеса. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Мощный «десант» дипломатов и бизнесменов из Страны восходящего солнца прибыл в Мурманск по приглашению главы региона. В составе делегации – представители 15 крупнейших японских компаний и объединений, таких как «Hitachi Construction Machinery», «Mitsubishi Corporation», «Japan Airlines», Японский бизнес-клуб, Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO), Национальная корпорация нефти, газа и металлов (GOGMEC), и других. Цель визита – подробное знакомство с регионом, его инвестиционными возможностями и предпринимательской средой.

Приветствуя гостей, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что не понаслышке знаком с эффективностью, профессионализмом и добросовестностью японских партнёров, и столь представительная бизнес-миссия Японии в Заполярье обязательно позволит найти новые точки соприкосновения между японскими компаниями и Мурманской областью.

Глава региона рассказал членам японской делегации об уникальности Мурманской области, о её стратегическом значении и важнейших сферах экономики, в числе которых – морская логистика, горнопромышленный и рыбодобывающий комплексы, обслуживание шельфовых добычных проектов. Особый акцент губернатор сделал на огромных возможностях развития туризма на Кольском полуострове.

«Однако самый наш главный потенциал – это наши замечательные люди. И цель, которую мы ставим перед собой, – сделать так, чтобы наши люди жили комфортно, чтобы Север притягивал людей активных, готовых к реализации глобальных проектов. Это, на мой взгляд, может и должно стать одним из элементов нашего сотрудничества: развитие высокоинтеллектуальных технологий, систем образования и науки, проектов «Умного города» и всего, что касается арктических научных исследований», – отметил Андрей Чибис.

В ответном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, что сопровождает японские бизнес-миссии в различные регионы России два раза в год, но делегация, прибывшая в Мурманскую область, – самая большая за четыре последних года. Это подтверждает неподдельный интерес японского бизнеса к Мурманской области.

По словам господина Кодзуки, в первую очередь японские компании заинтересованы в использовании возможностей Северного морского пути как трансконтинентальной торговой трассы и в участии в арктических проектах. Уже сейчас с арктических месторождений в Японию морем доставляется сжиженный природный газ. Кроме того, в этом году был подписан договор об инвестировании Японией в развитие проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» трёх миллиардов долларов.

Дипломат привёл слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сказанные им на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года: «География нашего присутствия здесь мне видится как непрерывная линия, стремительный поток, который соединяет Северный Ледовитый океан, Японское море, Южно-Китайское море и Индийский океан». В этой связи Мурманск как стартовая точка Севморпути неизбежно привлекает внимание японских грузоперевозчиков и судовладельцев.

Помимо СПГ, в сферу интересов потенциальных инвесторов входит морская перевалка угля, особенно в связи с модернизацией Мурманского транспортного узла и строительством терминала «Лавна».

Также японские предприятия готовы рассмотреть возможности инвестиций в горнопромышленный комплекс Мурманской области.

Не меньший интерес у японского бизнеса вызывает туристический потенциал Мурманской области. Не так давно Япония и Россия договорились об увеличении вдвое взаимного турпотока – до 400 тыс. человек в год. Японцев в Заполярье влечёт северная экзотика и, конечно, полярное сияние, которое во всей Юго-Восточной Азии считается счастливой приметой.

Тоёхиса Кодзуки от имени японской стороны пригласил Андрея Чибиса принять участие в очередном заседании Совета губернаторов Японии и России. Предыдущее заседание Совета прошло на площадке Совета Федерации РФ 13 мая текущего года после девятилетнего перерыва, в нём приняли участие главы более 20 российских регионов и 8 японских префектур.

Губернатор Мурманской области заверил гостей, что японскому бизнесу в Мурманской области будет дан «зелёный свет».

«Я очень рассчитываю на то, что у нас возникнут цепочки взаимодействия как в крупных проектах – логистических, связанных с газовой сферой, – так и между средним бизнесом, например, в сфере туризма. Мы со своей стороны готовы в рамках наших полномочий предоставить японским инвесторам на территории Мурманской области всю возможную поддержку», – подчеркнул Андрей Чибис.

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