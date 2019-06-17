«Строго на Север» - состоится презентация альбома-каталога выставки

19 июня в красной гостиной Мурманского областного художественного музея состоится презентация альбома-каталога выставки «Строго на Север». Это результат сотрудничества музеев Северо-Запада России: Государственный Русский музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Североморский музейно-выставочный комплекс, Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава, музей истории города Кола, Мурманский областной краеведческий музей.

Издание альбома в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» стало возможным благодаря финансовой поддержке компании «Норникель». В 2019 году проект перешагнул за Северный полярный круг и сделал седьмую остановку данного проекта в Мурманске.

Выставка «Строго на Север» посвящена суровой романтике Кольского полуострова и свободолюбивым людям, воля которых сделала этот край непобедимой твёрдыней.

В альбоме помимо живописных работ также представлены: детские деревянные игрушки, берестяная обувь, рыболовные снасти, тканная одежда с прихотливыми узорами, домашняя утварь и, конечно, милые козули – главный символ поморской народной культуры, кольские цветные камни.

Альбом-каталог является уникальным изданием, соединившим в себе научные статьи и публикации экспонатов выставки.

Выставка «Строго на Север» и альбом-альманах - это возможность «крупным планом» показать самобытность Кольской земли и «раскрыть» внутренний мир тех, для кого Север – образ жизни.