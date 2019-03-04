Строить перерабатывающие производства в полярных условиях не представляется возможным – Юрий Трутнев

В ближайшее время ведомства предложат правительству модель партнерства в Арктике, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, возглавляющий Государственную комиссию по Арктике. Он подчеркнул, что основой экономического роста Арктики продолжит оставаться недропользование. «Здесь может быть реализовано много больших новых проектов. Строить перерабатывающие производства в полярных условиях не представляется возможным, - сказал он.

«И тема шельфа, действительно, стоит в особом ряду. Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке. За последние годы у нас на шельфе пробурено 5 скважин, тогда как в Норвегии - 345, в Великобритании - 99. Разница порядковая. Понятно, что свою роль сыграли санкции против России. Но и на эту ситуацию можно взглянуть с другой стороны», - предлагает Юрий Трутнев.

«Например, в отношении Сахалина санкций нет. Там наши зарубежные коллеги работают вместе с российскими партнерами и не стремятся сами себе санкции объявлять. Так может быть придумать новую совместную модель и для Арктики? Норвегия прошла свой путь до одной из сильнейших морских добычных держав под эгидой объединения мировых технологий, партнерств с участием правительства, отечественных компаний, зарубежных инвесторов. Почему Россия не может найти свой путь по такой же аналогии?» - задается вопросами вице-премьер.

«Мы сейчас работаем с Министерством природных ресурсов и экологии в этом направлении. Прорабатываем варианты, надеюсь, что в скором времени сможем оформить модель и предложить её правительству», - заявил он.

Отвечая на вопрос, на чем будет основываться российская модель освоения арктического шельфа, он сказал: «Пока о конкретике говорить преждевременно. Но, думаю, логично предусмотреть участие правительства, какой-то уполномоченной государственной компании, рассмотреть варианты выделения иностранному инвестору доли непосредственно в проекте. То есть, по сути дела, привлечь иностранные инвестиции, в том числе в геологоразведку, за долю в компании, которой будет принадлежать лицензия на шельфе. Чтобы иностранный инвестор владел не какой-то промежуточной компанией, а имел права на участие в разработке месторождения».