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Мурманская область. Арктика12.07.17 15:33

Строители повесили носы

В строительной отрасли во II квартале 2017 года наблюдались серьёзные внешние и внутренние проблемы. В оценках предпринимателей большинства основных показателей, определяющих текущее финансово-экономическое состояние своих организаций, преобладали негативные мнения, говорится в бюллетене «Деловой климат в строительстве во II  квартале 2017 года», подготовленном Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. Эксперты Центра подвели итоги работы строительной отрасли России во втором квартале на основе результатов опросов руководителей более 6 тысяч строительных организаций в 82 субъектах РФ, которые ежеквартально проводит Росстат. Среди факторов, лимитирующих строительную деятельность, лидировали «высокий уровень налогообложения», «недостаток заказов» и «высокая стоимость строительных материалов и оборудования».

Исходя из обобщенных мнений руководителей строительных организаций, выявленных в результате проведенного опроса, в апреле-июне. в отрасли наблюдаются серьёзные внешние и внутренние проблемы. К внешним проблемам, в первую очередь, необходимо отнести сохраняющийся крайне низкий совокупный спрос на услуги строительных организаций со стороны основных инвесторов - государства, частного корпоративного сектора и населения. Серьёзным ограничителем спроса на строительные услуги в настоящее время является дефицитный федеральный бюджет, продолжающееся уже два с половиной года хроническое падение реальных располагаемых денежных доходов населения и крайне слабая инвестиционная активность корпоративного сектора в части модернизации своего производства за счет строительства новых зданий и сооружений. Сохраняются серьезные внутренние проблемы и в самой строительной отрасли. Причём, отмечается в бюллетене, проблемной остаётся вся цепочка строительной деятельности, начиная от инженерных изысканий, выделения земельного участка, подготовки документации, определения сметных цен и получения разрешения на строительство объекта, заканчивая подключением самого объекта к необходимой инфраструктуре. В частности, в рейтинге Всемирного банка «Doing Business», характеризующем комфортность ведения бизнеса в 2017 г., Россия по позиции «получение разрешений на строительство» занимает 115 место из 190 рейтингуемых стран.

По состоянию на I квартал 2017 г. рентабельность подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство» была самой низкой среди базовых отраслей экономики (2,5%). Доля убыточных организаций в строительстве (прибыль минус убыток) превышала среднее значение по экономике в целом. Не наблюдается акцентированных позитивных изменений в строительстве в части инвестиционной и инновационной активности, а также производительности труда.

Главный результирующий композитный индикатор исследования, сезонно скорректированный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве, характеризующий текущее состояние делового климата в отрасли, снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п. и составил минус 20%. Столь низкого значения ИПУ не наблюдалось последние девять лет, со времени эпицентра предыдущего кризиса во II квартале 2009 г. - минус 21%.

«Главной компонентой, повлиявшей на падение композитного ИПУ в отчётном квартале, стали оценки респондентов портфеля заказов организаций. В частности, 40% руководителей строительных организаций констатировали, что во II квартале 2017 г. портфель заказов на подрядную деятельность находился на уровне «ниже нормального». Подобных негативных оценок не наблюдалось с 2004 г.», - говорится в бюллетене Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ.

На деятельность строительных организаций в процессе их функционирования влияет ряд негативных факторов. Исходя из итогов опроса, во II квартале 2017 г. чаще всего руководители жаловались на высокий уровень налоговой нагрузки (34%). Вместе с тем, третий квартал подряд в отрасли отмечается снижение доли предпринимателей, обеспокоенных высоким уровнем налогов, высокой стоимостью материалов, конструкций и изделий, а также неплатежеспособностью заказчиков (34, 29 и 28%, соответственно). Кроме того, реже упоминалось влияние такого фактора, как недостаток новых договоров на строительные работы (31%). Каждая четвертая организация (25%) ощущала недостаточное финансирование. В отчётном квартале несколько возросла доля фирм, руководители которых опасались недобросовестной конкуренции (23%). Как и кварталом ранее, недостаток квалифицированных рабочих испытывал практически один (11%) из десяти опрошенных. Во II квартале 8% руководителей заявили об отсутствии перечисленных ограничительных факторов в деятельности своих организаций, пишет finmarket.ru.

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