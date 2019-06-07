Строительный комплекс Заполярья начинают реанимировать с заседания рабочей группы в кабинете

5 июня под председательством и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Максима Рудь состоялось заседание рабочей группы по разработке и обсуждению проекта Стратегии строительной отрасли Мурманской области до 2030 года. В заседании приняли участие представители строительных, проектных и изыскательских организаций, СРО, Торгово-промышленной палаты Мурманской области, регионального центра ценообразования в строительстве, союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, прочих некоммерческих организаций, а также исполнительных органов государственной власти.

На заседании были озвучены основные проблемы и сдерживающие факторы развития строительного комплекса региона и предложены возможные пути по их устранению. В ходе обсуждения структуры проекта стратегии были выделены группы исполнителей по конкретным направлениям и разделам.