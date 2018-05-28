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Мурманская область. Арктика28.05.18 16:38

Строительство детских садов в Полярном, Печенге и Североморске начнётся в этом году

Ход исполнения поручения губернатора по подготовке строительства детских садов в муниципалитетах региона обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«16 апреля я дала поручение главам администраций Александровска и Печенгского района, а также главе Североморска взять под личный контроль проведение всех мероприятий по проектированию и строительству детских садов для детей в возрасте до 3 лет», – напомнила губернатор Марина Ковтун и особо подчеркнула, что этот проект входит в перечень поручений Президента в рамках указа от 7 мая.

Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что процесс строительства детского сада на 75 мест укладывается в график. Ожидается, что в начале июня будет подписан контракт на разработку проектно-сметной документации, на эти работы отведено 100 дней. Строительные работы начнутся уже в этом году. Также Владимир Евменьков проинформировал, что подписан контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство в Североморске школы на 1200 мест.

Как рассказал глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров, победитель конкурса на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада в Полярном уже определён. По условиям договора, 17 июля документация должна быть готова. Место под строительство определено, подана заявка на энергообеспечение.

По информации управляющей делами администрации Печенгского района Инессы Фоменко, победитель конкурса на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада в Печенге определится в начале июня, к концу августа документация будет готова. Строительство начнётся в этом году.

«Прошу крайне внимательно следить за исполнением «дорожных карт» по каждому объекту, чтобы не было провисания сроков ни на одном из этапов. Обращаю внимание, что сроки строительства достаточно сжаты. Сезон в наших широтах заканчивается быстро», – отметила губернатор Марина Ковтун и поручила региональным министерству строительства и территориального развития и министерству образования и науки взять реализацию сроков проекта на каждом из этапов под особый контроль.

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