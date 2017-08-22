Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково проинспектировали руководители профильных комитетов

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева проконтролировали ход строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково в Мурманске.

На строительной площадке работает тяжёлая техника. Проведено устройство дренажной системы. Заканчивается отсыпка и ведется трамбовка грунта под укладку асфальта. Работы ведутся в соответствии с намеченным графиком.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова подчеркнула, что строительство такого спортивного объекта решает важную задачу создания условий для занятий физической культурой и спортом жителей города.

Подрядчиком на объекте выступает ООО «Фортуна». Компания зарегистрирована в Мурманске и уже имеет опыт строительства социальных объектов в столице Заполярья. На объекте ведётся ежедневный строительный контроль.

«По инициативе губернатора Мурманской области Марины Ковтун на международном экономическом форуме в г.Санкт-Петербурге 21 июня 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и нефтяной компанией «Роснефть». Для Мурманской области это первый опыт сотрудничества в сфере физической культуры и спорта с нефтяной компанией «Роснефть», которая выделила 25 миллионов рублей на строительство современного спортивного сооружения. Одним из условий было размещение объекта именно в жилом районе Росляково. Администрация города Мурманска за счёт муниципального бюджета проводит подготовительные работы и монтаж спортивного оборудования», – сказала Светлана Наумова.