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Мурманская область. Арктика27.02.19 15:11

Строительство котельной в Мурманске идёт по графику

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер посетили строительную площадку новой котельной в районе домов №№ 2 и 4 по улице Фестивальной. Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжения жилых домов, социально значимых учреждений и объектов микрорайона.

— Задача для города была непростая, нужно было в кратчайшие сроки спроектировать котельную, подобрать самое современное оборудование. Мы не могли не учесть близость жилого фонда и Кольского залива, поэтому отдельное внимание уделено экологичности. Оборудование подбиралось в соответствии с жесткими требованиями, — отметил Андрей Сысоев. — Сегодня мы в графике. Строительство находится на завершающей стадии, сейчас осталось «обвязать» котельную сетями и в начале лета мы планируем начать пробную эксплуатацию.

Напомним, в конце 2015 года ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» был приватизирован. Предприятию перешло имущество, в том числе — котельная, обслуживающая дома на улицах Фестивальная, Новосельская, Песочная, Заречная, Подгорная, Пригородная. Новые собственники решили снять с себя социальную нагрузку. Около 100 семей, проживающих на улицах Новосельская, Песочная и Заречная были расселены.

— Когда рыбный порт отказался от теплоснабжения домов и соцобъектов, городу-герою пришлось решать несвойственную ему задачу, на решение которой по закону было отведено очень мало времени, — напомнил Алексей Веллер. — Однако администрация города Мурманска проявила достаточный профессионализм и справилась с этой трудностью. Мы видим, что котельная почти готова и есть уверенность, что она будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Новая котельная обеспечит теплоснабжением 14 многоквартирных домов, детский сад МДОУ № 41, ЗАО «Северный морской инженерный сервис», ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж», ФБУ «Мурманский центр стандартизации и метрологии», здание поликлиники № 1.

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