Строительство Ледового дворца в Кировске завершится в 2019 году

Строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в Кировске находится на этапе устройства фундамента и идёт в соответствии с графиком. Объект должен быть введён в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года, сообщил глава администрации Кировска Сергей Свинин. «На данный момент полностью вынесены и проложены коммуникации, идёт строительство фундамента», отметил он.

Строительство Ледового дворца ведётся в центре города на проспекте Ленина. Это современный многофункциональный центр, который предоставит возможность не только заниматься физкультурой и спортом, но и будет использоваться в качестве концертной площадки. «В проекте предусмотрена возможность закрытия ледовой арены для проведения мероприятий», - подчеркнул глава администрации.

В здании комплекса откроются прокат оборудования, залы для общефизической и хореографической подготовки, аэробный зал. Ледовый дворец в Кировске будет оборудован современной системой безопасности.

Напомним, строительство Ледового дворца началось в сентябре 2017 года. Подрядчиком выступает ЗАО «МНКгрупп» (Санкт-Петербург).