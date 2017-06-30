Строительство Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища идёт в строгом соответствии с графиком

Сегодня командующий Северным флотом Николай Евменов, заместитель губернатора Игорь Бабенко и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проинспектировали ход строительства Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Строительство разбито на два этапа. К 1 сентября 2017 года будут сданы учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус, крытый спортивный комплекс, медицинский пункт и плац для построений. На территории 7,89 га будет выполнено благоустройство: озеленение, укладка дорожного покрытия, оформление проездов и пешеходных дорожек.

На втором этапе военным строителям предстоит возвести четырехэтажный спальный корпус на 320 мест, два спорткомплекса, тир, вспомогательные постройки. Строительство училища ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны с привлечением партнерских организаций. На площадке трудится более 650 рабочих и инженерно-технических сотрудников, задействовано 68 единиц специальной тяжёлой техники.

Николай Евменов отметил, что на данный момент все работы выполняются в строгом соответствии с графиком, командование Северным флотом совместно с правительством Мурманской области и администрацией Мурманска еженедельно осуществляет контроль за ходом строительства. Набор учащихся происходит в Санкт-Петербурге, уже набрано 240 кандидатов из разных уголков страны. Игорь Бабенко проинформировал, что, помимо набора учащихся, происходит комплектование штатов училища при активном содействии Правительства Мурманской области – в первую очередь преподавателями и медицинскими работниками. По словам заместителя губернатора, эта работа выполнена практически полностью.

После окончания всех строительно-монтажных работ в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.