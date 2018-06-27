Строительство объектов второй очереди Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завершат к началу учебного года

В ходе рабочей поездки на Северный флот первый замглавы военного ведомства Руслан Цаликов совместно с заместителем главы военного ведомства генералом армии Дмитрием Булгаковым посетили филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Они осмотрели новые учебные классы с современным оборудованием, кабинет робототехники, где были представлены разработки нахимовцев, спортивные залы и столовую и спальный корпус.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что на втором, завершающем этапе строительства объектов училища будут достроены двухэтажный спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, а также второй спальный корпус. По его словам, строительство завершится в ближайшие месяцы - к началу нового учебного года. Вместе оба спальных корпуса училища будут способны разместить 560 человек.