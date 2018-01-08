Строительство в Мурманской области ведётся по нарастающей

Региональное Министерство экономического развития перед новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-ноябрь 2017 года сложился в сумме 43,4 млрд рублей, и возрос к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах в 1,2 раза. Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры.

За январь-ноябрь 2017 года за счёт всех источников финансирования введено 54443 кв. метра общей площади жилья (в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года), из которых 20,4% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Из введенных домов: 92 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений 11123 кв. метра ) в городах Мурманск, Кандалакша, Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кольском, Терском, Ловозерском и Кандалакшском районах; 8 жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда (общей площадью жилых помещений 14892 кв. метра ), в том числе в г. Мурманск (три 24-квартирных и один 36-квартирный), в сп. Териберка (63-квартирный), в гп. Кандалакша (один 54-квартирный и один 80-квартирный), в гп. Молочный (24-квартирный); 35-квартирный жилой дом для военнослужащих (общей площадью жилых помещений 2016 кв. метров ) в г.Гаджиево ЗАТО Александровск; 2 жилых дома для сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области (общей площадью жилых помещений 20417 кв. метров ), в том числе в гп. Заполярный (100-квартирный) и в Мурманске (332-квартирный); спальный корпус № 3 ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (общей площадью жилых помещений 5079 кв. метров ).

В Мурманске в многоквартирном доме (с нежилыми помещениями) введена блок-секция № 3, состоящая из 2 квартир (общей площадью жилых помещений 435 кв. метров ).