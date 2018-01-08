Строительство в Мурманской области ведётся по нарастающей
Региональное Министерство экономического развития перед новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-ноябрь 2017 года сложился в сумме 43,4 млрд рублей, и возрос к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах в 1,2 раза. Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры.
За январь-ноябрь 2017 года за счёт всех источников финансирования введено
Из введенных домов: 92 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений
В Мурманске в многоквартирном доме (с нежилыми помещениями) введена блок-секция № 3, состоящая из 2 квартир (общей площадью жилых помещений
Проведена реконструкция общежития в гп. Мурмаши – надстроен этаж, состоящий из 4 квартир экономкласса (общей площадью жилых помещений