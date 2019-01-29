Строительство военного городка для соединения ПВО Северного флота в Тикси подходит к завершающей стадии

Строительство военного городка блочно-модульного типа в посёлке Тикси (Якутия) на побережье моря Лаптевых для военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота завершено на 95%.

Процесс строительства держит на личном контроле командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, ежедневно он принимает доклады о ходе строительных работ через дежурного по повседневной деятельности регионального центра управления обороной на Северном флоте.

Современный блочно-модульный городок будет состоять из 11 объектов, в том числе общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и другого. Все объекты связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики. Основные работы сейчас выполняются на инженерных сетях электроснабжения, тепло и водоснабжения, а также водоотведения.

В декабре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на годовой коллегии военного ведомства о начале строительства блочно-модульного городка в поселке Тикси для размещения подразделений третьей дивизии ПВО Северного флота, формируемой в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время на островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности Северного флота продолжает активно создаваться военная инфраструктура. Уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла построены на островах Котельный и Земля Александры. Они способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет, не оказывая при этом негативного влияние на местную экологию.