Строят МТУ - планируется кратковременное перекрытие движения автотранспорта на автодороге

9 августа с 12.00 до 16.0 планируется кратковременное (не более 60 минут) перекрытие движения автотранспорта на автодороге Мурмаши - ж.-д. ст. Пяйве (район км 9 - км 10) в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Следует воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ с 11.00 до 17.00. Радиус опасной зоны 500 метров .