Стройиндустрия Мурманской области переориентировалась на возведение индивидуальных жилых домов

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в Мурманской области за январь-сентябрь 2018 года сложился в сумме 23,8 млрд рублей, или 68,8% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 99,3%), что обусловлено волнообразным закрытием актов приёмки строительных работ.

За январь-сентябрь 2018 года за счёт всех источников финансирования введено 20103 кв. метров общей площади жилья, что составило 39,7% от уровня аналогичного периода 2017 года в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в текущем году (в среднем по России – 98,1%). Всего введено 145 индивидуальных жилых домов в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и Печенгском районах.