Стройки по нацпроектам в Мурманской области близки к завершению

Как прозвучало на заседании регионального правительства, в 2019 году в Мурманской области должны быть завершены работы на шести объектах в рамках двух национальных проектов и федеральной целевой программы. Это строительство трёх новых детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса по проекту «Демография», реконструкция нового здания областного театра кукол по проекту «Культура» и мемориального комплекса «Долина Славы» в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

Как доложила в ходе оперативного совещания в правительстве региона и.о. заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Оксана Астахова, есть уверенность в успешном завершении работ до конца года по всем объектам.

Практически закончен детский сад в Североморске – степень готовности составляет 95%, на прошлой неделе в новом здании была начата сборка мебели и инвентаря. Неплохо обстоят дела с детсадом в Печенге – объект готов на 87%. Несколько хуже ситуация с детским садом в Полярном (78% готовности), однако подрядчик на сегодня мобилизовал все силы и средства, чтобы нагнать график.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях готов на 94%, в новое здание уже завозится оборудование и мебель.

В здании областного театра кукол в Мурманске ведутся внутренние отделочные работы, монтируется и тестируется звуковое и световое оборудование. В середине декабря театр откроется предновогодней премьерой на новой сцене.

Полным ходом идут работы по реконструкции мемориала «Долина Славы». Завершена замена асфальтобетонного покрытия дорожек на тротуарную плитку, идёт демонтаж и замена плит мемориальной трибуны. Общая техническая готовность составляет объекта 87%.

Также на совещании был поднят вопрос о текущем состоянии проекта строительства бульвара «Северное сияние» в Полярных Зорях. Проект победил во всероссийском конкурсе малых городов и получил федеральное софинансирование, однако сроки его реализации были сорваны. Глава муниципалитета Максим Пухов заверил, что на следующей неделе бульвар будет открыт.