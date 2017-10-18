Студенческий актив обсудил планы на год

Сегодня состоялось первое заседание Мурманского городского студенческого совета в этом учебном году. На повестке дня отчет о работе за прошлый год, утверждение планов будущих мероприятий, а также рассмотрение заявлений о включении в состав новых членов организации.

Мурманский городской студенческий совет – некоммерческая общественная организация, работающая при администрации Мурманска. Она координирует органы студенческого самоуправления и реализует на территории города социальные проекты и мероприятия.

– МГСС существует уже 17 лет, актив организации составляет 20 человек, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Также в каждом университете, институте и колледже существуют внутренние студенческие советы, которые решают вопросы, касающиеся каждого конкретного учебного заведения.

За годы работы Мурманский городской студстовет зарекомендовал себя как эффективно работающая организация. Его визитными карточками стали такие проекты, как «Студенческая среда», «Студент года», «Лидер студсовета», которые успешно реализуются в заполярной столице. Хорошо известны в Мурманске и за его пределами и другие проекты организации, например, «Студенческая свадьба».