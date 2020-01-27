«Студенческий десант» «атаковал» отделы полиции

В преддверии Дня российского студенчества и в рамках акции «Студенческий десант» в Госавтоинспекции Кольского района побывали учащиеся регионального транспортного колледжа.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району майор полиции Михаил Кузин познакомил студентов с работой Госавтоинспекции, наглядно продемонстрировал технические средства, которые используются в работе дорожных инспекторов, в том числе приборы видеофиксации нарушений ПДД и средства индивидуальной защиты.

Руководитель подразделения ответил на вопросы учащихся, рассказал о службе в полиции и вкладе ГИБДД в обеспечение безопасности дорожного движения. Особый интерес у студентов вызвали вопросы, связанные с работой инспекторов дорожно-патрульной службы.

В завершении встречи ребята смогли изучить устройство патрульного автомобиля ДПС. Они узнали, когда и как можно пользоваться рацией, а также для чего в патрульной машине СГУ - сигнальное громкоговорящее устройство. Участники акции отметили, что проведение таких встреч дает возможность ребятам узнать специфику работы сотрудников Госавтоинспекции и о трудностях, которые встречаются во время несения службы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в рамках акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, сотрудники МО МВД России «Полярнозоринский» совместно с членами Общественного совета пригласили студентов Ковдорского политехнического колледжа и курсантов военно-патриотического клуба «Вулкан» в отдел полиции, чтобы познакомить с особенностями службы стражей порядка.

Знакомство с работой полицейских состоялось в классе для занятий сотрудников патрульно-постовой службы. Юным гостям объяснили стоящие перед полицейскими задачи, а также показали современные спецсредства и оружие, используемые стражами порядка в повседневной работе.

Затем специалист по работе с личным составом капитан внутренней службы Юлия Тесля довела до присутствующих информацию о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в полицию, об условиях прохождения службы и социальных гарантиях.

После с работой эксперта-криминалиста ребят познакомил старший лейтенант полиции Роман Хомутинников, который рассказал о техническом оснащении и видах экспертиз.

Неподдельный интерес вызвала у юных северян беседа с полицейским – кинологом. Старший прапорщик полиции Андрей Пашнин познакомил ребят со своей собакой по кличке Айс, породы немецкая овчарка. С какого возраста можно дрессировать собаку, каким приемам можно обучить животное, как кормят собак, как добиться безупречного послушания - все это интересовало ребят.

В завершении экскурсии ребята посмотрели автопарк служебных автомобилей, где инспектор ОГИБДД майор полиции Роман Рылов показал в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт. Кроме того, дорожный полицейский напомнил студентам правила дорожного движения.

Прощаясь, молодые люди поблагодарили полицейских за интересную встречу, а некоторые из них всерьез задумались о том, чтобы связать свое будущее со службой в полиции.