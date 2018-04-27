Студент колледжа искусств Роман Крестов принял участие в молодежных Дельфийских играх

Молодёжные Дельфийские Игры – один из самых значимых конкурсов России, включающий в себя состязания молодёжи в номинациях сферы искусства. В конкурсе принимают участие лучшие из лучших участников от каждого региона, имеющие высокие достижения в области искусств.

В 2018 году Дельфийские игры прошли во Владивостоке. Мурманскую область представлял студент Мурманского колледжа искусств Роман Крестов (аккордеон, преподаватель, почётный работник культуры Мурманской области, Анатолий Яковлевич Гернер). В течение трёх дней около двух тысяч учащихся и студентов со всей России соревновались в мастерстве пения, танца, игры на музыкальных инструментах, театральном искусстве, тележурналистике и других номинациях. Всего организаторы Дельфийских игр провели состязания в 31 номинации. Работы и выступления участников игр оценивало жюри, в состав которого вошли около 80 мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.