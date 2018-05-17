Студент МГТУ поедет учиться в «Арктическую академию в Корее»

Обучающийся 4 курса факультета арктических технологий МГТУ (направление «Физические процессы горного или нефтегазового производства») Степан Дзапаров был выбран для участия в крупномасштабном международном проекте, организованном Корейским морским институтом (KMI) и Университетом Арктики (UArctic) – «Арктической академии в Корее» (Korea Arctic Academy).

Это уже 4-я корейская арктическая академия, которая будет проводиться в городе Пусан (Южная Корея) с 5 по 14 июля 2018 г.

Студенты из партнерских вузов Университета Арктики из России, США, Канады, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии будут совместно обучаться с десятью отобранными студентами из корейских университетов.

Программа включает в себя лекции корейских и международных экспертов, посвященных актуальным арктическим и региональным проблемам, а также посещение общественных организаций, учебных заведений, исследовательских центров, государственных учреждений и частных компаний Южной Кореи.

Участие в данном проекте – это возможность подружиться и достигнуть взаимопонимания для студентов из стран Арктического региона и Южной Кореи. Участники, которые успешно завершат программу, получат сертификат, выпущенный совместно Корейским морским институтом (KMI) и Университетом Арктики (UArctic).