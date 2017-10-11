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Мурманская область. Арктика11.10.17 15:30

Студентам МГТУ увеличили стипендии

Министерство образования и науки Российской Федерации, в ведомственное подчинение которого Мурманский государственный технический университет перешел в июне 2017 года, после рассмотрения обращения руководства МГТУ выделило дополнительные денежные средства, позволившие значительно увеличить размеры студенческих стипендий.

Таким образом, с начала учебного года размеры стипендий выросли уже дважды, а на текущем этапе – существенно: в среднем, в 2 раза. Наибольший рост отмечен для обучающихся по программам среднего профессионального образования – в 2,5 раза.

Согласно Приказу ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» С.А. Агаркова № 821 от 9 октября 2017 года о внесении изменений в Приказ № 697 от 24 августа 2017 года – с 1 сентября до 31 декабря 2017 года установлены следующие размеры стипендий:

– студентам, обучающимся на «отлично» по образовательным программам высшего образования по техническим направлениям – 6 000 руб.
– студентам, обучающимся на «хорошо и отлично» или «хорошо» по образовательным программам высшего образования – 4 000 руб.
– студентам, обучающимся на «отлично» по образовательным программам среднего образования – 3 000 руб.
– студентам, обучающимся на на «хорошо и отлично» или «хорошо» по образовательным программам среднего образования – 2 000 руб.

Полный перечень размеров стипендий обучающихся – в Приказе ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» № 821 от 9 октября 2017 года.

Приказ здесь:
http://www.mstu.edu.ru/press/news/files/20171010_1455-2.pdf

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