Студентка Кольского медицинского колледжа стала призером окружного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «У истоков жизни»

4 - 5 октября 2017 года в Санкт–Петербурге состоялся окружной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования «Акушерское дело». Мурманскую область на окружном этапе представляла победительница регионального этапа конкурса - студентка Кольского медицинского колледжа Джамиля Арпачиева.

В ходе проводимых испытаний конкурсантки продемонстрировали навыки самостоятельной работы, умение эффективно решать профессиональные задачи, а также представили жюри самопрезентации, где рассказали о своём регионе и образовательном учреждении, мотивах выбора профессии акушерки и творческих увлечениях в жизни.

Представительница Мурманской области, продемонстрировав высокий уровень профессиональных компетенций и практических умений, по итогам выполнения всех конкурсных заданий заняла почетное третье место.