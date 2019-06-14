Студентка МАГУ Анастасия Мещерякова выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса. Одним из победителей стала студентка 4 курса факультета Искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета Анастасия Мещерякова, представившая интерактивную платформу взаимодействия с населением «MURMANИСТ». Она получила грант в размере 1 миллиона рублей.

«MURMANИСТ» – это платформа интерактивного взаимодействия, ориентированная на креативную молодёжь, представленная в виде карты Мурманской области, подсвечивающей все события текущего месяца и вариантов включения в неё: участник, даже находясь в другом регионе, может принять участие в подготовке или стать организатором мероприятия в Мурманске», – рассказала Анастасия.

Заканчивая квест подготовки, участник получает внутреннюю валюту, муркоины, и может менять её на разработанный дизайнерами мерч, а главное – получает возможности показать себя и приобрести новые навыки.

Анастасия Мещерякова – активная участница стратегического проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» и региональный руководитель Всероссийского проекта «Городские реновации».