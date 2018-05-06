Студентка МАГУ победила в областном конкурсе «Лидер XXI века»

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». В рамках состоявшегося на этой неделе очного этапа конкурса 24 участникам предстояло продемонстрировать лидерские качества, умение работать в команде, способность организовать мероприятие и быстро адаптироваться в непростых ситуациях.

В состав жюри вошли компетентные специалисты из сферы молодежной политики.

Город Мурманск представляли две студентки 4-го курса МАГУ факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности: Халефова Виолетта (4БПО-ФКД) и Хрипунова Дарья (4БПО-БЖД).

Лучшим руководителем молодежной организации в возрасте от 18 до 25 лет была признана Дарья Хрипунова - руководитель студенческого волонтерского отряда «Широко шагая» Мурманского арктического государственного университета.

Победители регионального этапа представят Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.