Студентка МГТУ приняла участие в работе VII Всероссийской педагогической школы профсоюза образования

C 23 по 28 апреля в городе Голицыно Московской области прошла работа VII Всероссийской педагогической школы Общероссийского профсоюза образования по теме «Технологии и методы PR-продвижения: от частного к общему». Представителем от Мурманской области стала студентка МГТУ, заместитель председателя профсоюза работников и студентов МГТУ Диана Марьина.

Задачами «школы» стали расширение кругозора участников в сфере PR, повышение личной и профессиональной эффективности, создание коммуникационной платформы для обмена опытом между членами региональных советов молодых педагогов и студенческого координационного совета, занимающимися связями с общественностью, маркетингом и рекламой, а также формирование совместных региональных PR-программ.

Обучение по различным программам проводили специалисты по связям с общественностью аппарата профсоюза, основатели PR-агенств, эксперты по правовым вопросам, журналисты, победители конкурсов «PRO-образование» и «Учитель года России», директора центров и многие другие.

В «школе» приняло участие более 200 человек, представители 70 региональных (межрегиональных) организаций профсоюза, а также Федерации профсоюзов Донецкой и Луганской Народных Республик.