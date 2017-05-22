Студентка Мурманского колледжа искусств Александра Копылова стала победителем городского вокального конкурса «MurmanVision» – 2017

В минувшую субботу в Центре дополнительного образования «Лапландия» прошел финал городского вокального конкурса «MurmanVision» – 2017. Это был самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развитие творческого потенциала студенческой молодёжи города Мурманска.

Абсолютным победителем конкурса стала студентка 3 курса специальности «Инструментальное исполнительство» Мурманского колледж искусств Александра Копылова с песней Whitney Howston «Run to you».

Конкурс проходил на протяжении всего учебного года. За звание лучшего вокалиста города боролись лучшие студенты-певцы из разных учебных заведений города Мурманска. В финале участники исполняли композицию в рамках одного из предложенных заданий: песню с 60-х по 90-е года прошлого века, песню в определенном жанре (рок, поп-музыка, латино, романс, шансон и фолк-фьюжн), либо песню, которая была представлена на одном из международных конкурсов «Евровидение».