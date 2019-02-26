Мурманская область. Арктика26.02.19 08:20
Студентка Мурманского колледжа искусств Елена Никитина стала лауреатом III степени международного конкурса «Viva il piano forte»
24 февраля в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени М.П. Мусоргского состоялся международный конкурс «Viva il piano forte». Председатель жюри – Михайлов Евгений Владимирович, профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.
В конкурсе в номинации «Фортепиано соло» в возрастной группе 16-18 лет (учащиеся старших классов ССМШ и студенты ССУЗов) приняла участие студентка 1 курса Мурманского колледжа искусств специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» Елена Никитина (класс преподавателя М.С. Макаровой.) По результатам конкурсных выступлений Елена Никитина стала лауреатом III степени, получив денежный сертификат на поездку в Черногорию в город Герцег-Нови в июне 2019 года.
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