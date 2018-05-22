Студентка Мурманского колледжа искусств награждена Дипломом Лауреата III степени Международного фестиваля «Невские перспективы»

С 10 по 13 мая в Санкт-Петербурге прошёл XI Международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы». Конкурс проходил в рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодёжи «Дети XI века» в Москве при поддержке Санкт-Петербургского комитета по культуре и искусству, Московского государственного института культуры и искусства.

Творческая география обширна: на фестивале выступили студенты и преподаватели из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Пензы, Воронежа, Екатеринбурга, Оренбурга, Тулы, Волгограда, Ростова.

Мурманскую область представляла студентка 2 курса Мурманского колледжа искусств Мария Чернейко (саксофон-альт) класс преподавателя Андрея Петровича Крупского.

Успешное выступление студентки получило высокую оценку компетентного жюри. Мария Чернейко награждена Дипломом Лауреата III степени, а ее концертмейстер Виктория Анатольевна Екимовская удостоена Диплома «Лучший концертмейстер».