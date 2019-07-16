Студентка Мурманского колледжа искусств Наталья Филиппова – лауреат конкурса «Молодые дарования России»

Учредителем конкурса «Молодые дарования России» выступает Министерство культуры Российской Федерации. На основании решения жюри утверждён список победителей и призеров общероссийского конкурса в 2019 году.

Лауреатом конкурса в номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» стала Наталья Филиппова (Мурманский колледж искусств, преподаватель Михаил Семяшкин).

Призерами конкурса стали: в номинации «Музыкальное искусство; фортепиано и орган» – Александр Сазонов (Детская школа искусств», г. Апатиты, преподаватель Светлана Лоншакова); в номинации «Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты» – Артемий Жуколин (Детская школа искусств имени А.С.Розанова, г. Кировск, преподаватель Анжелина Галаева); в номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» – Алина Аксеновская (Детская школа искусств, г. Апатиты, преподаватель Александр Терещук) и Анжелика Сафонова (Детская школа искусств № 3, г. Мурманск, преподаватель Ольга Мизей); в номинации «Хореографическое искусство» – Карина Ситнева (Школа искусств № 1, г. Оленегорск-8, преподаватель Ирина Кобзева) и Александра Парадникова (Детская школа искусств имени А.С. Розанова, г. Кировск, преподаватель Светлана Степанова).

Конкурс «Молодые дарования России» направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства и поддержку юных талантов.