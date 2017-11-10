Студентка Мурманского колледжа искусств приняла участие в выставке Мурманского арктического государственного университета

В Мурманском арктическом государственном университете в галерее «Отпечаток» состоялась выставка арт-проекта «Арктическое искусство и дизайн».

На выставке проекта были представлены студенческие творческие художественные работы по живописи, графике, скульптуре, графические работы и плакаты, а также дизайнерские проекты и произведения декоративно-прикладного искусства. Все работы выставки посвящены истории, эстетике, природным особенностям арктического региона.

На выставке была также представлена картина студентки 4 курса Мурманского колледжа искусств Юлии Пынкуль. Ее работа была отмечена дипломом за 1 место в номинации «Живопись».

В качестве специального гостя на мероприятие был приглашен Заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Сергиенко, который провел мастер-класс.