Студентка Оленегорского горно-промышленного колледжа Анастасия Фетисова стала одним из победителей окружного конкурса сочинений «Я - гражданин России»

Награды авторам лучших работ вручила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Я писала про свою профессию - обогатителя полезных ископаемых. Писала сама, никто не помогал, а уже готовый материал показала учителю русского языка. Она внесла несколько исправлений. Честно говоря, на победу не рассчитывала и была очень удивлена, когда мне сообщили, что мое сочинение признали одним из лучших, - рассказывает Анастасия. - Приятное впечатление на меня произвела Марина Васильевна. Не каждый день с губернатором встречаешься.

Конкурс, посвященный Дню России, проводился в мае во всех субъектах Северо-Западного округа Российской Федерации (СЗФО). В нем приняли участие более 230 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций округа. В региональном этапе конкурса участвовали 1246 ребят. Победители среди одиннадцатиклассников были торжественно награждены дипломами 23 июня в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО. В сентябре были подведены итоги конкурса в других возрастных категориях - среди учеников 7-8 и 9-10 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций.

Кроме Анастасии, победителями как регионального, так и окружного этапов конкурса стали восьмиклассница Екатерина Бичукина из Мончегорска и ученик мурманской кадетской школы Леонид Захаров.