Студентов и старшеклассников приглашают на программу «Музыка и молодёжь»

21 марта в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки сотрудники отдела искусства и творчества и сектора литературы на иностранных языках проведут совместное мероприятие в рамках Всероссийской недели музыки.

Музыкальная программа пройдёт с участием молодёжной аудитории. Музыканты на сцене и зрители в зале - ровесники. Главная тема мероприятия - увлечения современного поколения, его музыкальные предпочтения. В исполнении студентов и старшеклассников прозвучит музыка самых разных стилей и направлений - классическая, современная, джаз, авторская песня.

Вторая часть программы посвящена перекрестному Году музыки России и Великобритании. Будет показано познавательно-музыкальное путешествие «Битлз навсегда», прозвучат песни знаменитой группы в исполнении студентов Колледжа искусств Мурманска и читателей библиотеки.

На мероприятие приглашены старшеклассники гимназий № 1 и 8 Мурманска, студенты Мурманского арктического государственного университета.