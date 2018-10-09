Студентов обучают основам финансовой грамотности

В областной научной библиотеке продолжаются обучающие курсы финансовой грамотности для студентов высших и средних специальных учебных заведений. Курсы организованы совместно с Центральным Банком России. Основная идея проекта – формирование ответственного отношения к финансовым средствам. Уже состоялись занятия, посвященные пластиковым картам, страховым продуктам, инвестициям на финансовом рынке.

Очередная встреча состоится завтра, 10 октября, в 12.00. Студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманской академии экономики и управления, а также колледжа экономики, управления, права и информационных технологий будут изучать защитный комплекс банкнот и монет Банка России. О трех уровнях защитного комплекса банкнот – публичном, кассовом и экспертном – расскажет начальник экономического отдела Центрального банка Михаил Старичков.