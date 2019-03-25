Студенты – будущие техники-программисты в рамках VII конкурса профессионального мастерства показали высокий уровень подготовки

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области и ПАО «Ростелеком» провели конкурс профмастерства по профессии «Техник-программист». В ходе соревнования участники прошли тестирование на знание основ информатики и программирования.

Но самым интересным стало практическое задание: конкурсантам необходимо было настроить маршрутизатор для подключения личного ноутбука к сети Интернет и показать на нём самостоятельно разработанный ими дома веб-сайт, демонстрирующий придуманную ими же услугу.

По условиям конкурса услуга должна была быть вписана в концепцию систем «Умный дом», «Умный город» или «Портала Госуслуг» и быть новой, ещё не существующей (из области технологий будущего).

Придуманную услугу и созданный под неё веб-сайт студенты презентовали жюри, в которое вошли специалисты Мурманского филиала компании ПАО «Ростелеком».

Менеджмент и профильные специалисты филиала высоко оценили разработки студентов. Председатель жюри, руководитель группы эксплуатации информационных систем Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Божена Эктова, подводя итоги конкурса, отметила: «Мы сегодня увидели в участниках огромный творческий потенциал. Понравилось всё - от идей до дизайна».

Придуманные студентами услуги настолько понравились жюри, что по окончании мероприятия менеджмент и специалисты по развитию предложили ряду участников совместно начать работу по их внедрению в линейку услуг компании. Презентованные на конкурсе в рамках системы «Умный дом» услуги будут детально проработаны специалистами филиала и презентованы под фамилиями авторов дальше по линии ПАО «Ростелеком».

Призовые места распределились следующим образом: I место – Татьяна Коновалова, студентка филиала Мурманского арктического государственного университета в Кировске; II место – Валерия Борщова, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий; III место – Екатерина Кощиц, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Все участники конкурса были награждены сертификатами и дипломами, а также ценными и памятными подарками от Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.