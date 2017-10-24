Студенты-бюджетники в МАГУ и МГТУ получат социальные карты

В Мурманске продолжается реализация социальной программы «Городская карта поддержки», запущенной в 2011 году. К ней присоединяются все больше горожан. Помимо льготных категорий граждан, обладателями карты станут студенты Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся на бюджетной основе. Сегодня состоялось подписание соглашений между администрацией заполярной столицы и руководством учебных заведений.

– Практика показала, что проект очень востребован среди мурманчан. В настоящее время держателями карт являются более 21 тысячи человек, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Отрадно, что сегодня бизнес социально ориентирован и заинтересован в участии в программе.

Всего проект охватывает более 190 объектов торговли, сферы услуг и туризма, в их числе не только магазины, но и кинотеатр, аптеки.

– Карта предоставит студентам возможность использовать скидку как на услуги, так и на определенные виды товаров, что позволит сэкономить денежные средства, – отметила и.о. ректора Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина.

– Благодаря проекту студенты смогут получить хорошую социальную поддержку. Важно, что программа распространяется на ту категорию горожан, которая является значимой для развития Мурманска, – подчеркнул ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Напомним, «Городская карта поддержки» позволяет получить скидку от 5 до 25 процентов на утвержденный ассортимент продуктов питания, лекарств и других товаров и услуг. В прошлом году функции карты были расширены: теперь она не только предоставляет скидку, но и является полноценным платежным инструментом.