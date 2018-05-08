Студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств провели торжественный митинг «Памяти павших будьте достойны!»

7 мая студенты и преподаватели Мурманского колледжа искусств, под звуки духового оркестра, возложили цветы к памятнику Анатолия Бредова и провели торжественный митинг «Памяти павших будьте достойны!».

Студенты и преподаватели пришли на площадь, чтобы почтить память Героев войны и вспомнить о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.