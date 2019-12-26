Студенты колледжа искусств выступили на праздничном благотворительном концерте для малышей

В преддверии новогодних праздников в Мурманской областной детской клинической больнице состоялся концерт, на котором для детей находящихся на стационарном лечении вступили студенты Мурманского колледжа искусств.

Для маленьких любителей музыки и их родителей были представлены произведения для домры, балалайки, гитары, баяна, аккордеона и для флейты. В концерте прозвучали сольные и ансамблевые произведения русских и зарубежных композиторов.

В концерте принимали участие студенты специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Инструменты народного оркестра» Сергей Глинский (балалайка), Анна Горнаева (гитара), Андрей Гришенков (баян), Мария Диева (аккордеон), Яна Кисляк (домра), Екатерина Коновалова (домра), Филиппова Наталья (гитара), Максим Цветков (гитара); студент специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Виталий Сакалаускас (флейта); студентка специальности «Хоровое дирижирование» Дарья Семко под аккомпанемент балалайки и гитары исполнила романсы «Вьется ласточка сизокрылая» и «Сарафанчик».

Организатор мероприятия – Анатолий Трухин и Анатолий Гернер. Провела концерт заместитель директора по воспитательной работе Юлия Воронина.