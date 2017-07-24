Студенты Кольского транспортного колледжа получили балл выше среднего по России и вошли в первые две сотни из более чем полутора тысяч участников экзамена по стандартам «WorldSkills»

Подведены итоги демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills», состоявшегося в мае-июне. Мурманская область стала одним из регионов, где прошла пилотная апробация этой новой формы независимой оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций. 110 студентов из 8 колледжей региона сдавали демонстрационный экзамен по 7 компетенциям: Облицовка плиткой, Парикмахерское искусство, Поварское дело, Программные решения для бизнеса, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии, Электромонтаж.

Отличные результаты показали студенты Кольского транспортного колледжа в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Студент колледжа Леушин Геннадий занял третью строчку в общероссийском рейтинге, оставив позади участников из столичных и других именитых профессиональных образовательных учреждений страны. Остальные студенты Кольского транспортного колледжа, участвовавшие в демонстрационном экзамене, также заняли достойные места в рейтинге. Все они получили балл выше среднего по России и вошли в первые две сотни из более чем полутора тысяч участников.

В компетенции Программные решения для бизнеса 14 место из 316 участников в общероссийском рейтинге занял студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Денисов Олег. В компетенции Электромонтаж 15 результат из 587 участников показал студент Мурманского строительного колледжа Карпенко Артем.

В 2018 году спектр компетенций демонстрационного экзамена будет значительно расширен, что даст возможность молодым профессионалам Мурманской области подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов «WorldSkills» без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.