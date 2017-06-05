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Мурманская область. Арктика05.06.17 14:58

Студенты Кольского транспортного колледжа успешно сдали демонстрационный экзамен

В Кольском транспортном колледже завершился пробный демонстрационный экзамен – это новая форма итоговой аттестации студентов по стандартам WorldSkills. 12 студентов, прошедших обучение в колледже по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в течение четырех дней демонстрировали свои практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

В оснащенных современным оборудованием автомастерских колледжа будущие мастера искали и устраняли неисправности, заложенные экспертами в системы, узлы и детали автомобилей. Всего заданий было пять – диагностика системы управления двигателем; ходовая часть, рулевое управление, тормоза автомобиля; неисправности электрооборудования; неисправности двигателя и коробки перемены передач. Оценивали работу студентов независимые сертифицированные эксперты, работой которых руководил национальный эксперт «WorldSkills Russia» Андрей Жигульский.

Несмотря на волнение студенты показали высокий уровень подготовки: средний балл – 83,69 балла из 100 возможных.

Больше всех баллов (96,9) набрал Геннадий Леушин, победитель регионального этапа недавно прошедшей Всероссийской олимпиады, обладатель четвертого места регионального этапа чемпионата «WordSkills Russia». Он выполнил все задания практически безукоризненно. На втором месте в рейтинге экзамена (92,2 балла) – серебряный призер регионального чемпионата «Word Skills Russia», победитель международного конкурса «Arctic Skills» Алексей Селезнев. Третье место в рейтинге – у победителя регионального этапа прошлогодней и серебряного призера регионального этапа нынешней Всероссийской олимпиады Дениса Башинского, набравшего 85,25 балла. Эта тройка лидеров работала четко и быстро, чему способствовал немалый опыт участия в конкурсах. Приятной неожиданностью стало четвертое место в рейтинге единственной в группе девушки – Ирины Онофриенко. Набрав 85,15 балла, она легко оставила позади своих соперников.

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